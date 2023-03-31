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PIRLANTA KOLYE

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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DN42867
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
36.912 TL
36.912 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52546
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
68.496 TL
68.496 TL
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46869
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
57.624 TL
57.624 TL
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19.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65264
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
%0
31.944 TL
31.944 TL
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10.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50723
0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
18.240 TL
18.240 TL
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6.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64753
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Pembe Safir Kolye
%0
21.384 TL
21.384 TL
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7.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35936
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.80 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
37.584 TL
37.584 TL
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12.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19011
1.00 Karat Elmas Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.00 Karat Elmas Safir Kolye
%0
27.576 TL
27.576 TL
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9.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65694
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.91 Karat Pırlanta Sarmal Taşlı Trend Kolye
%0
115.776 TL
115.776 TL
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38.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65073
0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.74 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Damla Kolye
%0
76.512 TL
76.512 TL
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25.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
%0
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65268
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Yaprak Gerdanlık
%0
67.008 TL
67.008 TL
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22.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65258
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Güneş Kolye
%0
41.712 TL
41.712 TL
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13.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65708
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.40 Karat Pırlanta Yılan Trend Kolye
%0
111.000 TL
111.000 TL
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37.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65179
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye
%0
34.752 TL
34.752 TL
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11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN65700
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Kalpli Kolye
%0
16.344 TL
16.344 TL
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5.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1251
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
32.760 TL
32.760 TL
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10.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50650
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Rose Kalp Kolye
%0
33.912 TL
33.912 TL
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11.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37604
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Turmalin Kolye
%0
34.392 TL
34.392 TL
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11.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1243
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
17.256 TL
17.256 TL
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5.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49721
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.57 Karat Pırlanta Ametist Çiçek Kolye
%0
59.184 TL
59.184 TL
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19.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60785
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
15.936 TL
15.936 TL
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5.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54977
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.24 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
32.640 TL
32.640 TL
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10.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54443
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
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8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61763
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.05 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
29.160 TL
29.160 TL
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9.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53854
0.17 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
21.192 TL
21.192 TL
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7.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63271
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.79 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
33.552 TL
33.552 TL
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11.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48568
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.75 Karat Pırlanta Lotus Kolye
%0
91.728 TL
91.728 TL
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30.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48453
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye
%0
51.504 TL
51.504 TL
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17.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21394
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.43 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.944 TL
46.944 TL
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15.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56868
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.62 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Kolye
%0
26.184 TL
26.184 TL
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8.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59441
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
28.728 TL
28.728 TL
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9.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51632
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.86 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
62.256 TL
62.256 TL
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20.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46714
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
52.488 TL
52.488 TL
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17.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57023
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
61.176 TL
61.176 TL
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20.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60832
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
17.184 TL
17.184 TL
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5.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58677
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.960 TL
30.960 TL
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10.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN62927
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.42 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
114.360 TL
114.360 TL
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38.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52060
2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.12 Karat Pırlanta Fancy Kolye
%0
70.392 TL
70.392 TL
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23.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25354
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
51.624 TL
51.624 TL
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17.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61543
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
2.53 Karat Pırlanta Safir Anahtar Kolye
%0
189.144 TL
189.144 TL
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63.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45257
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
73.176 TL
73.176 TL
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24.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53177
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
88.296 TL
88.296 TL
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29.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49027
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Modern Kolye
%0
41.328 TL
41.328 TL
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13.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57382
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.62 Karat Pırlanta Aurora Gerdanlık
%0
315.720 TL
315.720 TL
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105.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51270
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.19 Karat Pırlanta Çiçek Kolye
%0
20.952 TL
20.952 TL
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6.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40308
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
4.02 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
516.576 TL
516.576 TL
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172.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59628
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
48.336 TL
48.336 TL
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16.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63267
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.69 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Gerdanlık
%0
247.608 TL
247.608 TL
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82.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63386
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Yonca Kolye
%0
66.624 TL
66.624 TL
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22.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57704
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye
%0
48.960 TL
48.960 TL
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16.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60875
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.90 Karat Pırlanta Yakut Çiçek Kolye
%0
65.856 TL
65.856 TL
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21.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33909
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.62 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
73.632 TL
73.632 TL
Sepete Ekle
24.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57034
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
42.456 TL
42.456 TL
Sepete Ekle
14.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56671
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
8.06 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
305.808 TL
305.808 TL
Sepete Ekle
101.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59554
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.94 Karat Pırlanta Safir Lotus Kolye
%0
102.384 TL
102.384 TL
Sepete Ekle
34.128 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55148
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.82 Karat Pırlanta Blue Topaz Kolye
%0
15.048 TL
15.048 TL
Sepete Ekle
5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57322
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.85 Karat Pırlanta Trend Gerdanlık
%0
432.744 TL
432.744 TL
Sepete Ekle
144.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57200
1.03 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.03 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
117.120 TL
117.120 TL
Sepete Ekle
39.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58180
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye
%0
28.632 TL
28.632 TL
Sepete Ekle
9.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49419
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glow
2.05 Karat Pırlanta Safir Gerdanlık
%0
141.192 TL
141.192 TL
Sepete Ekle
47.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58214
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
27.984 TL
27.984 TL
Sepete Ekle
9.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59059
0.12 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.12 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
19.344 TL
19.344 TL
Sepete Ekle
6.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59415
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
7.55 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık
%0
532.080 TL
532.080 TL
Sepete Ekle
177.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55987
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.37 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
35.184 TL
35.184 TL
Sepete Ekle
11.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59275
0.17 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
25.632 TL
25.632 TL
Sepete Ekle
8.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN55758
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
0.87 Karat Pırlanta Lotus Gerdanlık
%0
104.400 TL
104.400 TL
Sepete Ekle
34.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58130
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
%0
20.448 TL
20.448 TL
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6.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52299
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye
%0
16.632 TL
16.632 TL
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5.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37951
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta E Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Sepete Ekle
5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN38218
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta A Harf Kolye
%0
28.644 TL
28.644 TL
Sepete Ekle
9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40510
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.02 Karat Pırlanta I Harf Kolye
%0
17.134 TL
17.134 TL
Sepete Ekle
5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52472
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
19.920 TL
19.920 TL
Sepete Ekle
6.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57359
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Efekt Kenarlı Taşlı Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
Sepete Ekle
8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35143
0.03 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
19.296 TL
19.296 TL
Sepete Ekle
6.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35206
0.13 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.13 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye
%0
25.248 TL
25.248 TL
Sepete Ekle
8.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56522
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.70 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
35.280 TL
35.280 TL
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11.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39017
0.04 Karat Pırlanta K Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta K Harf Kolye
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28.644 TL
28.644 TL
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9.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60405
0.96 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.96 Karat Pırlanta Safir Kolye
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35.064 TL
35.064 TL
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11.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49407
1.54 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
1.54 Karat Pırlanta Safir Kolye
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68.856 TL
68.856 TL
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22.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40522
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye
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17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40527
0.04 Karat Pırlanta U Harf Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.04 Karat Pırlanta U Harf Kolye
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17.134 TL
17.134 TL
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5.711 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44089
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
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31.752 TL
31.752 TL
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10.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32015
1.63 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.63 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
180.528 TL
180.528 TL
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60.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58606
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.45 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kolye
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32.952 TL
32.952 TL
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10.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51565
2.45 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
2.45 Karat Pırlanta Yarımtur Su Yolu Gerdanlık
%0
319.968 TL
319.968 TL
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106.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18464
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.24 Karat Pırlanta Yakut Damla Kolye
%0
38.688 TL
38.688 TL
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12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58891
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
3.48 Karat Pırlanta Safir Kolye
%0
49.848 TL
49.848 TL
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16.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57948
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
%0
13.512 TL
13.512 TL
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4.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43637
1.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
1.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
98.760 TL
98.760 TL
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32.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN63229
0.53 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
57.214 TL
57.214 TL
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19.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52042
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.75 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
36.576 TL
36.576 TL
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12.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47380
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.22 Karat Pırlanta Kalp Kolye
%0
44.592 TL
44.592 TL
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14.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49621
3.28 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
3.28 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
294.456 TL
294.456 TL
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98.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN60396
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.69 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye
%0
33.480 TL
33.480 TL
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11.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56717
0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
57.864 TL
57.864 TL
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19.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56848
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Zümrüt Kolye
%0
58.776 TL
58.776 TL
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19.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48734
1.76 Karat Pırlanta Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.76 Karat Pırlanta Gerdanlık
%0
226.320 TL
226.320 TL
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75.440 TL x 3 Taksit

Pırlanta kolyeler, asaletin ve zarafetin simgesi olarak uzun yıllardır takıseverlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alır. Her kıyafeti cesurca destekleyen özel mücevherler, ışığı eşsiz bir şekilde yansıtarak büyüleyici bir parıltı sunar. Lizay Pırlanta’nın kusursuz pırlantalarla süslü kolye modelleri, kraliyet ailelerine yaraşan büyüleyici ve estetik tasarımları sayesinde size eşsiz kombinler yaratma fırsatı verir.  

Günümüzün en popüler takılarından olan pırlanta kolye, kristalize olmuş karbon atomlarından oluşan değerli bir taştır. Pırlantanın bu kadar değerli olmasının en büyük sebebi sertliği, ışığı kırma özelliği ve nadir bulunmasıdır. Lizay Pırlanta’nın en çarpıcı pırlanta kolye koleksiyonunda modern, birbirinden şık alternatifleri bulabilir, kendinize özgü karakterinizi her yerde sergileyebilirsiniz.

Pırlanta Kolye Nedir?

İlk pırlanta kolyeler, Antik Mısır’da ve Mezopotamya’da ortaya çıkmış, o dönemde gücün, tanrısal enerjinin, ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise pırlanta kolyeler, daha çok zarafetin, şıklığın simgesi olarak kabul görür. Pırlanta kolye, pırlanta taşının bir zincir üzerine yerleştirildiği genellikle değerli metallerden (altın, beyaz altın, platin gibi) yapılan zarif bir mücevherdir. Pırlanta kolyeler, hem günlük kullanım hem de özel günler için tercih edilen şık aksesuarlar arasında yer alır. Kolyede kullanılan pırlantalar, genellikle yuvarlak kesim (brilliant cut) olmakla birlikte prenses kesim, oval, damla, kalp ve zümrüt kesim gibi çeşitli şekillerde olabilir. Her bir kesim şekli, pırlantanın ışığı nasıl yansıttığını etkilediği için kolyenin genel görünümünü belirler.

Pırlanta Kolye Modelleri Nelerdir?

Pırlanta kolyeler, tasarım ve kullanılan pırlanta kesimlerine göre çeşitlilik gösterir. En bilinen model tek taş pırlanta kolyedir. Diğer bir model ise tria pırlanta kolyedir. Pırlanta kolye modelleri arasında fantezi pırlanta kolye, doğum taşı pırlanta kolye, halo pırlanta kolye gibi farklı modeller de bulunur. Liza Pırlanta’nın cildinizi koruyan, ışıltısıyla hayranlık uyandıran, şık ve zengin görünümlü pırlanta kolye modellerini tercih ederek siz de özel günlerin aranan kişileri arasında yer alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta’da yer alan pırlanta kolye modellerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Tek Taş Pırlanta Kolye: Tek taş pırlanta kolye modelinin merkezinde tek bir büyük pırlanta taşı bulunur. Genellikle evlilik teklifi, nişan ya da özel bir hediye olarak tercih edilen bu kolyeler, sadelikleri, zarif görünümleriyle öne çıkar. Pırlantanın büyüklüğü, kolyenin değerini, görkemini belirler.

  • Tria Pırlanta Kolye: Tria pırlanta kolyeler, üç pırlanta taşının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu tasarım geçmiş, bugün ve geleceği sembolize eder. Genellikle romantik bir anlam taşır. Tria kolyeler, genellikle evlilik yıldönümleri gibi özel günlerde hediye edilir.

  • Fantezi Pırlanta Kolye: Fantezi pırlanta kolyeler, farklı boyutlarda ve kesimlerde birden fazla pırlantanın yer aldığı, daha gösterişli, dikkat çekici tasarımlardır. Bu kolyeler, genellikle kırmızı halı etkinlikleri gibi özel organizasyonlarda tercih edilir.

  • Doğum Taşı Pırlanta Kolye: Doğum taşı pırlanta kolyeler, kişinin doğduğu ayın taşını temsil eden bir pırlantanın kullanıldığı kolyelerdir. Her ayın kendine has bir taşı vardır. Pırlanta taş, kişinin karakteristik özelliklerini simgeler. Doğum taşı kolyeler, kişisel anlam taşıdığı için özel hediye olarak sıkça tercih edilir.

  • Halo Pırlanta Kolye: Halo pırlanta kolyeler, merkezdeki büyük bir pırlantanın etrafının daha küçük pırlantalarla çevrelendiği tasarımlardır. Bu kolyeler, merkezdeki taşın daha büyük, parlak görünmesini sağlar. Halo tasarım, özellikle vintage tarzı sevenler arasında oldukça popülerdir.

Pırlanta Kolyelerin Kullanım Avantajları Nelerdir?

Pırlanta kolyeler, sadece estetik açıdan değil aynı zamanda sembolik ve duygusal değerleri nedeniyle de tercih edilen mücevherlerdir. Pırlanta kolyeler, zarif tasarımlarıyla her türlü kıyafeti tamamlar. İster günlük bir elbise ister şık bir gece elbisesi olsun pırlanta kolye her zaman sofistike bir görünüm sunar. Pırlantalar, zaman içinde değer kaybetmeyen nadir taşlardır. Bu yüzden pırlanta kolyeler hem estetik bir mücevher hem de bir yatırım aracı olarak değerlendirilebilir. Özellikle yüksek kaliteli pırlantalar yıllar içinde değer kazanabilir.

Pırlanta kolyeler genellikle özel anların, ilişkilerin bir sembolü olarak tercih edilir. Evlilik teklifinde verilen tek taş pırlanta kolye ya da evlilik yıldönümünde hediye edilen bir tria kolye, taşıdığı duygusal anlam nedeniyle ömür boyu hatırlanacak bir anı oluşturur. Pırlanta kolyeler farklı kesim, renk ve boyutlarda kişiselleştirilebilir, kişinin ismini de taşıyabilir. Pırlanta kolyeler, hem gündüz hemde gece kullanılabilecek çok yönlü aksesuarlardır. Sade bir tasarıma sahip pırlanta kolye, işyerinde veya gündelik hayatta kullanılabilirken daha gösterişli bir tasarım ise özel etkinlikler için idealdir. Lizay Pırlanta sayesinde aradığınız mücevheri dilediğiniz amaç için kendinize fayda sağlayan tüm özellikleri ile değerlendirebilirsiniz.

Pırlanta Kolye Fiyatları Nasıldır?

Pırlanta kolye fiyatları, kullanılan pırlantanın kalitesine, karat ağırlığına, kesimine, berraklığına, rengine, kolyenin tasarımına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak pırlanta fiyatlarını belirleyen dört temel kriter vardır. Karat, pırlantanın ağırlığını ifade eder. Karat ne kadar yüksekse pırlantanın fiyatı da o kadar yüksek olur. İkinci kriteriyse renktir. Pırlantanın rengi, beyazdan sarıya doğru bir spektrumda değerlendirilir. Renk skalasında "D" en beyaz ve en değerli olanıdır, "Z" ise en sarı olanıdır. Daha beyaz (renksiz) pırlantalar daha yüksek fiyatlarla satılır. Üçüncü kriter berraklıktır. Berraklık, pırlantanın içinde bulunan doğal izlerin (inklüzyonlar) sayısını, görünürlüğünü ifade eder. Daha az inklüzyona sahip pırlantalar daha berrak dolayısıyla daha pahalıdır. Son kriter ise kesimdir. Pırlantanın kesim kalitesi ışığı nasıl yansıttığını belirler. İyi kesilmiş bir pırlanta daha parlak, ışıltılı görünür.

Farklı bütçelere göre seçenekler sunan Lizay Pırlanta, mücevher koleksiyonunuzu geliştirmeniz için her zevke, stile uygun bir model bulmayı mümkün kılar. Mücevher trendlerini yakından takip etmenize olanak tanıyan Lizay Pırlanta’nın pırlanta kolye modelleri sayesinde ışığınızı, şıklığınızı yansıtmanın keyfini kolayca çıkarabilirsiniz.  Lizay Pırlanta’da yer alan pırlanta kolyeler, sadece bir takı değil aynı zamanda bir yatırım ve duygusal hatıradır. Siz de Lizay Pırlanta’nın özel fiyatları ile aradığınız modeli hemen sipariş edebilirsiniz.

En Çok Tercih Edilen Pırlanta Kolye Modelleri Hangileri?
Tek taş, baget taşlı, üçlü taşlı ve minimal tasarımlar en popüler modellerdir. Ayrıca, kalp, yıldız gibi sembollerle tasarlanmış kolyeler de tercih edilmektedir.
Pırlanta Kolye Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlantanın kesimi, rengi, berraklığı ve karatına dikkat edilmelidir. Ayrıca, tasarım ve kullanılan altının rengi de göz önünde bulundurulmalıdır.
Pırlanta Kolyelerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Pırlanta kolyeler yumuşak bir bezle temizlenmeli, kimyasal ürünlerden kaçınılmalıdır. Parfüm ve krem gibi ürünlerden uzak tutulmalı ve periyodik bakım için uzman bir kuyumcuya gönderilmelidir.
Pırlanta Kolyeler Günlük Kullanım İçin Uygun mu?
Zarif ve minimal tasarımlar günlük kullanım için uygun olabilirken, daha şık ve gösterişli modeller özel günler için tercih edilebilir. Ayrıca, pırlantanın zarar görmemesi için dikkatli kullanım önerilir.
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