0.70 Karat Pırlanta Kalp Safir Yüzük T5082 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.32 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.24 Karat

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı tonları ve güçlü duruşuyla dikkat çeken bu tasarım, enerjik ruhu zarafetle buluşturur. Hareketli ve kendinden emin bir stilin temsilcisi olan bu özel parça, stilinizi ifade etmenin en parıltılı yoludur.