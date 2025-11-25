2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe
Ürün Kodu : DE37453
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25.272 TL
25.272 TL
PEŞİN FİYATINA 8.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe T9369
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.03 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.15 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Lab. Fancy
Ağırlık : 2.37 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en özel renklerini yansıtan fancy taşlar, pırlantaların çevrelediği bu tasarımda büyüleyici bir ihtişam sergiliyor. Altının asil dokusuyla birleşen bu renkli ışıltı, yüzünüze benzersiz bir aydınlık ve zarafet katıyor. Her detayında tutkuyu barındıran bu küpeler, en özel davetlerde asil duruşunuzu tamamlıyor.
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.03 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, kelebek (butterfly) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu yaygın kullanılan kapama mekanizması, küpenin kulağa pratik ve konforlu bir şekilde takılıp çıkarılmasını sağlar. Doğru kullanımda küpenin güvenli şekilde kullanılmasına yardımcı olur.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 0.15 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. F/G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 8 ayar beyaz altın küpeler genellikle hipoalerjenik kabul edilmektedir. Aşırı hassas cilt için kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.272 TL
25.272 TL
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