2.52 Karat Pırlanta Fancy Küpe T9369 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 2.37 Karat

Kesim : Oval



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en özel renklerini yansıtan fancy taşlar, pırlantaların çevrelediği bu tasarımda büyüleyici bir ihtişam sergiliyor. Altının asil dokusuyla birleşen bu renkli ışıltı, yüzünüze benzersiz bir aydınlık ve zarafet katıyor. Her detayında tutkuyu barındıran bu küpeler, en özel davetlerde asil duruşunuzu tamamlıyor.