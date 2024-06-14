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PIRLANTA BAGET KOLYELER

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AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DN54443
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
24.648 TL
24.648 TL
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8.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53854
0.17 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
21.192 TL
21.192 TL
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7.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58036
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
37.632 TL
37.632 TL
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12.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64554
0.98 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.98 Karat Pırlanta Blue Topaz Baget Kolye
%0
46.488 TL
46.488 TL
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15.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN68579
0.23 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Taşlı Damla Kolye
%0
35.712 TL
35.712 TL
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11.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN64508
0.34 Karat Pırlanta Trend Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Trend Baget Kolye
%0
53.016 TL
53.016 TL
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17.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44510
0.62 Karat Pırlanta Baget Taşlı Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.62 Karat Pırlanta Baget Taşlı Çiçek Kolye
%0
100.368 TL
100.368 TL
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33.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN61240
0.97 Karat Pırlanta Baget Güneş Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.97 Karat Pırlanta Baget Güneş Kolye
%0
118.272 TL
118.272 TL
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39.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53736
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye
%0
40.032 TL
40.032 TL
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13.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25293
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
83.400 TL
83.400 TL
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27.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46714
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.36 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
52.488 TL
52.488 TL
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17.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26423
1.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
135.648 TL
135.648 TL
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45.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27402
0.56 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.56 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
78.096 TL
78.096 TL
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26.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46975
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
65.256 TL
65.256 TL
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21.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37288
0.53 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
79.968 TL
79.968 TL
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26.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48453
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Yıldız Kolye
%0
51.504 TL
51.504 TL
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17.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50229
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
41.112 TL
41.112 TL
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13.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53177
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
88.296 TL
88.296 TL
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29.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44894
0.16 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sıralı Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sıralı Kolye
%0
51.000 TL
51.000 TL
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17.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59441
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
28.728 TL
28.728 TL
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9.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51793
0.68 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.68 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
94.920 TL
94.920 TL
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31.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59550
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
22.344 TL
22.344 TL
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7.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56274
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.61 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
82.008 TL
82.008 TL
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27.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54981-G
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye
%0
33.720 TL
33.720 TL
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11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45257
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
73.176 TL
73.176 TL
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24.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35639
0.89 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.89 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
102.600 TL
102.600 TL
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34.200 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54966-G
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.06 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
25.536 TL
25.536 TL
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8.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47183
1.02 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
1.02 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
106.032 TL
106.032 TL
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35.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31847
0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
75.840 TL
75.840 TL
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25.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54981
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Yuvarlak Kolye
%0
33.720 TL
33.720 TL
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11.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54821
0.79 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.79 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
87.888 TL
87.888 TL
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29.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40631
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
53.352 TL
53.352 TL
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17.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58677
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
30.960 TL
30.960 TL
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10.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52546
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
68.496 TL
68.496 TL
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58180
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Oval Baget Kolye
%0
28.632 TL
28.632 TL
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9.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57200
1.03 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık - Lizay Pırlanta - Monarche
1.03 Karat Pırlanta Baget Gerdanlık
%0
117.120 TL
117.120 TL
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39.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58214
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
27.984 TL
27.984 TL
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9.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59275
0.17 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye
%0
25.632 TL
25.632 TL
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8.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47278
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
31.368 TL
31.368 TL
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10.456 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25289
0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.57 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
75.072 TL
75.072 TL
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25.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28688
1.36 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.36 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
148.200 TL
148.200 TL
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49.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN39857
0.66 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.66 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
73.032 TL
73.032 TL
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24.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54471
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
37.656 TL
37.656 TL
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12.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44611
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
45.264 TL
45.264 TL
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15.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50654
0.69 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.69 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
93.936 TL
93.936 TL
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31.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58371
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
21.192 TL
21.192 TL
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7.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48758
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
45.936 TL
45.936 TL
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15.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24510
0.08 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
%0
19.992 TL
19.992 TL
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6.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43637
1.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
1.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
98.760 TL
98.760 TL
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32.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49701
1.77 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.77 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
236.256 TL
236.256 TL
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78.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49122
0.66 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.66 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
89.568 TL
89.568 TL
Sepete Ekle
29.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31301
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
32.544 TL
32.544 TL
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10.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50157
0.11 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.11 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
39.360 TL
39.360 TL
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13.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52354
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
55.440 TL
55.440 TL
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18.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50319
0.38 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.38 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
54.768 TL
54.768 TL
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18.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50738
0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
38.688 TL
38.688 TL
Sepete Ekle
12.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50814
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Taşlı Baget Kolye
%0
31.080 TL
31.080 TL
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10.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57929
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
27.696 TL
27.696 TL
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9.232 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51454
0.10 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
31.008 TL
31.008 TL
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10.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47369
1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.05 Karat Pırlanta Aurora Kolye
%0
131.664 TL
131.664 TL
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43.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25285
0.63 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.63 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
%0
89.544 TL
89.544 TL
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29.848 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48793
1.50 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.50 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
157.776 TL
157.776 TL
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52.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46694
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
65.160 TL
65.160 TL
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21.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53553
0.09 Karat Pırlanta Yarı Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Yarı Efektli Baget Kolye
%0
18.720 TL
18.720 TL
Sepete Ekle
6.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30327
0.72 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.72 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
80.928 TL
80.928 TL
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26.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25343
0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
55.080 TL
55.080 TL
Sepete Ekle
18.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN56717
0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.46 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
57.864 TL
57.864 TL
Sepete Ekle
19.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52472
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
19.920 TL
19.920 TL
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6.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46991
0.66 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.66 Karat Pırlanta Trend Kolye
%0
93.048 TL
93.048 TL
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31.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46717
0.76 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.76 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
94.632 TL
94.632 TL
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31.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47348
0.07 Karat Pırlanta Baget Üçgen Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Üçgen Kolye
%0
34.632 TL
34.632 TL
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11.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26430
0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
42.936 TL
42.936 TL
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14.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28754
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.22 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
36.984 TL
36.984 TL
Sepete Ekle
12.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46697
0.23 Karat Pırlanta Baget Kar Tanesi Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Baget Kar Tanesi Kolye
%0
57.120 TL
57.120 TL
Sepete Ekle
19.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17691
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.16 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
34.584 TL
34.584 TL
Sepete Ekle
11.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33926
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
56.304 TL
56.304 TL
Sepete Ekle
18.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19903
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
57.744 TL
57.744 TL
Sepete Ekle
19.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42088
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
70.824 TL
70.824 TL
Sepete Ekle
23.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN23567
0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.34 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
102.288 TL
102.288 TL
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34.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37304
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye
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90.288 TL
90.288 TL
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30.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN34485
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.43 Karat Pırlanta Baget Kolye
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63.624 TL
63.624 TL
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21.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30748
0.50 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.50 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
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85.464 TL
85.464 TL
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28.488 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25286
0.76 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.76 Karat Pırlanta Baget Kolye
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94.872 TL
94.872 TL
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31.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35496
1.29 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
1.29 Karat Pırlanta Baget Kolye
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140.256 TL
140.256 TL
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46.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37392
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Baget Tektaş Kolye
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28.224 TL
28.224 TL
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9.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36824
0.37 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.37 Karat Pırlanta Baget Çiçek Kolye
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60.840 TL
60.840 TL
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20.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36709
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Kolye
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32.232 TL
32.232 TL
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10.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35669
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye
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39.120 TL
39.120 TL
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13.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32492
1.14 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
1.14 Karat Pırlanta Baget Kolye
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90.576 TL
90.576 TL
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30.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51973
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
68.184 TL
68.184 TL
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22.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50613
0.56 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.56 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
86.448 TL
86.448 TL
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28.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35101
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
63.432 TL
63.432 TL
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21.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54611
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
15.312 TL
15.312 TL
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5.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50723
0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Damla Kolye
%0
18.240 TL
18.240 TL
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6.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31508
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.21 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
43.080 TL
43.080 TL
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14.360 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44577
0.64 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.64 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
74.592 TL
74.592 TL
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24.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN48433
0.29 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
48.672 TL
48.672 TL
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16.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN50801
0.28 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.28 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
60.456 TL
60.456 TL
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20.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN51664
0.81 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Monarche
0.81 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
105.240 TL
105.240 TL
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35.080 TL x 3 Taksit

Pırlanta baget kolyelerin göz kamaştırıcı zarafeti ve sonsuz parlaklığı mücevher koleksiyonunuz için eşsiz bir seçenektir. Göz kamaştırıcı tektaş baget kolye seçeneklerinden sıralı, damla, pandantif veya trend modellere kadar her bir tasarım kendine has göz kamaştıran ışıltısı ile dikkat çeker. Ebediyen klasik olan Lizay Pırlanta’nın pırlanta baget kolye çeşitleri hem kendi koleksiyonunuz hem de sevdikleriniz için unutulmaz bir armağan olarak klasik zarafetiyle göz doldurur. Her durum için mükemmel olan pırlanta baget kolyeleri Lizay Pırlanta’nın eşsiz kalitesi ve estetiği ile keşfedebilirsiniz!

Pırlanta Baget Kolye Modelleri Nelerdir?

Pırlanta kolye baget kesimin eşsiz parlaklığı, elegan ve klasikleşmiş güzelliği ile her dönem lüksü temsil eden değerli mücevherlerin başında gelir. Baget kolyelerde kullanılan pırlantaların karat ve kesim çeşidi çok farklı olsa da her bir tasarımın kendine has büyüleyici şıklığı bulunur. Pırlanta baget kolyelerin zamansız zarafetinin ve dayanıklılığının temelinde ise 14 ya da 18 ayar gibi farklı alaşımlardan oluşan altın saklıdır.

Çoğunluk beyaz altın olmak üzere zincir ya da bağlantı noktalarında kullanılan altın, pırlantanın parlaklığını üst düzeye taşır. Mücevherlerinde sıcaklık arayanlar için klasik sarı ya da rose gold olmak üzere daha farklı renklerde tasarımlar da bulunur. Pırlantaların yerleşim şekli ise baget kolyelerin tasarımlarını ve estetiklerini doğrudan etkiler. Lizay Pırlanta’nın görkemli ve elegan pırlanta baget kolye koleksiyonuna göz atarak en zarif modelleri seçebilirsiniz.

Pırlanta Baget Tektaş Kolye

Tektaş baget pırlanta kolye, zarif zincirin ucuna yerleştirilen oval, kare, markiz, emerald, yuvarlak veya kare kesim değerli taşların yerleştirilmesi ile tasarlanan klasik bir mücevherdir. Narin ve zamansız şekli sayesinde tüm stillere kolayca şıklık katabilen bu özel tasarımlar, minimalist baget seçimi için idealdir. Tektaş bagetler; prong, bezel ya da halo gibi farklı detaylarla süslenerek parlaklığını ve ışıltısını yükseltebilir. 0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye, sadeliği temsil eden zarafeti sayesinde tektaş baget şıklığını her koşulda deneyimlemenizi sağlar. Minimalist şıklığı yansıtan bu değerli mücevher özel günlerde ya da yıldönümlerinde unutulmaz bir hediye de olabilir.

Pırlanta Baget Damla Kolye

Damla baget pırlanta kolye, sadeliği biraz daha elegan ve ihtişamla buluşturmak istediğiniz zamanlarda tercih edebileceğiniz özel bir tarzı ifade eder. Drop olarak da bilinen damla pırlanta çeşitleri kolye ucundan aşağı doğru inen çeşitli kesimlerde elmas taşlardan oluşur. Genellikle ince bir zincir ucuna yerleştirilen damla kesim pırlantalar, nostaljik zarafeti ya da modern geometrik şekilleri yansıtabilir. Bu tarz gösterişli mücevherlerden hoşlananlar için 0.18 Karat Pırlanta Damla Baget Kolye gibi farklı kesim ve karat taşlardan oluşan sofistike bir tasarım harika bir seçenektir.

Pırlanta Baget Sıralı Kolye

Sıralı baget taşlı pırlanta kolye çeşitleri, klasik su yolu zarafetini yansıtarak hem minimalist hem gösterişli özellikleri aynı anda deneyimlemenizi sağlar. Kolyenin uç kısmına doğru değerli taşların farklı kesim ve boyutlarda sıralanmasıyla oluşan tasarımlar, gerdanınıza eşsiz bir ışıltı kazandırır. Bu şık tasarım kolyelerin çok yönlü ihtişamı hem gündelik hem resmî etkinliklerde kullanma esnekliği sunar. Bir dizi pırlanta taştan oluştuğu için en lüks stillerden biri olan baget sıralı tasarımlar yıllarca zarafetini korur. Bu tip mücevherler için eşsiz bir alternatif olan 0.16 Karat Pırlanta Baget Taşlı Sıralı Kolye modern estetiği ile göz kamaştırıcıdır.

Pırlanta Baget Trend Kolye

Pırlanta baget trend kolye çeşitleri, en son mücevher trendlerini yansıtan semboller, geometrik ya da sanatsal şekillerle süslenir. Genellikle yıldız, göz, ok, kalp, çiçek, hayvan figürü, kar tanesi, yonca, sonsuzluk işareti veya aurora gibi trend pandantiflerle süslenen baget pırlanta kolye uçları kullanılır. Daha kreatif ve sıra dışı seçimler yapmak isteyenler için geometrik ya da sanatsal tasarımlarla süslenen ihtişamlı baget kolyeler de mevcuttur. 0.26 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye benzersiz modernizmi ile mücevher koleksiyonunuz için seçebileceğiniz çekici parçalardan biridir.

Pırlanta Baget Kolye Nasıl Kullanılır?

Baget pırlanta kolye, kıyafetlerinizi daha lüks, elegan ve sofistike göstermek için tercih edebileceğiniz çok yönlü mücevherlerin başında gelir. Bu nedenle stil beklentinize, kullanacağınız yere ve tasarım özelliklerine göre pırlanta baget kolyeleri kullanmanın pek çok yolu vardır. Birkaç zarif ilham verici fikre göz atarak baget kolyelerinizi kişisel stilinize uyarlamanın yollarını bulabilirsiniz:

  • Tektaş pırlanta baget kolye gibi sade zarafete sahip modelleri, tektaş yüzük ve küpe ile set olarak kullanarak her kıyafetinize klas bir tavır ekleyebilirsiniz.

  • Kişiliğinizi yansıtan trend baget pırlantalı kolyeleri, daha kısa ya da uzun altın zincir kolye ile karıştırıp eşleştirmeyi düşünebilirsiniz.

  • Damla baget pırlanta kolye gibi göz alıcı görünebilecek ihtişamdaki tasarımları özel günlerde tek başına kullanarak gerdanınıza eşsiz bir ışıltı kazandırabilirsiniz.

  • Su yolu baget pırlanta kolyeleri uyumlu bilekliklerle kombin yaparak gündelik tarzınıza elegan ve sofistike bir tavır ekleyebilirsiniz.

Görkemli tarzıyla her dönem çekici görünen pırlanta baget kolyeleri Lizay Pırlanta kalitesi ile seçerek hem sevdiklerinizi şımartabilir hem de mücevher koleksiyonunuzu zenginleştirebilirsiniz!

 

Pırlanta Baget Kolyede Hangi Karat Daha İdealdir?
Günlük kullanım için 0.30-0.50 karat arası taşlar zarif ve pratiktir. Özel günler için ise 1 karat ve üzeri taşlar daha gösterişli olur.
Pırlanta Baget Kolye Günlük Kullanım İçin Uygun Mu?
Küçük ve zarif baget pırlantalar günlük kullanım için uygundur. Ancak, sade ve dayanıklı modeller tercih edilmelidir.
Hangi Kıyafetlerle Baget Pırlanta Kolye Tercih Edilmeli?
Baget pırlanta kolye, şık elbiselerle gece etkinliklerinde, sade bluzlarla günlük giyimle uyumlu ve klasik gömleklerle iş ortamına zarif bir dokunuş sağlar.
Pırlanta Baget Kolye ile Minimal Takı Tarzı Uyumlu mu?
Baget pırlanta kolye minimalist tarzı benimseyenler için mükemmeldir. Zarif ve şık tasarımı, minimal bir görünüm sunar.
Pırlanta Baget Kolye Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Pırlanta baget kolye alırken, taşın kalitesine (Kesim, Berraklık, Renk, Karat) ve zincir ile montajın sağlamlığına dikkat edilmelidir. Lizay Pırlanta, bütçenize uygun kaliteli seçimler sunar.
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