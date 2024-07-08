0.84 Karat Pırlanta Trend Küpe T5038 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.47 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.37 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ışıltısıyla dikkat çeken bu zarif parça, güçlü ama sade bir stilin ifadesidir. Işıltılı dokusu ve estetik yapısıyla gündüzden geceye her anınıza eşlik eder. Zarif görünümünüzü vurgulayan bu tasarım, stilinize özgünlük katmak için ideal bir tercihtir.