0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR186288
%0
30.024 TL
30.024 TL
PEŞİN FİYATINA 10.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük T10256
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.66 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Birbiri ardına dizilen ışık oyunları, bu yüzüğe etkileyici bir ritim kazandırıyor. Düzenli taş sıralaması sayesinde hem sade hem de güçlü bir görünüm sunuyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar her stile uyum sağlayan zamansız bir tasarımdır. Hayatta bazı güzellikler tek başına değil, uyum içinde parladığında anlam kazanır.
0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.024 TL
30.024 TL
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