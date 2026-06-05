0.19 Karat Pırlanta Sıra Taşlı Trend Yüzük T10256 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.66 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.19 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Birbiri ardına dizilen ışık oyunları, bu yüzüğe etkileyici bir ritim kazandırıyor. Düzenli taş sıralaması sayesinde hem sade hem de güçlü bir görünüm sunuyor. Günlük kullanımdan özel anlara kadar her stile uyum sağlayan zamansız bir tasarımdır. Hayatta bazı güzellikler tek başına değil, uyum içinde parladığında anlam kazanır.