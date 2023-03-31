4.00 Karat Pırlanta Su Yolu Gerdanlık T1621 Beyaz Altın, 14 Ayar, 18.65 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 4.00 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Minimal Elegans ile Pırlanta Fantazi Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunan bir takıdır. Bu pırlanta kolye, yüksek kaliteli bir pırlanta taşıyla süslenmiştir ve herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şimdi Minimal Elegans'ta bulunabilir.