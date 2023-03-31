0.80 Karat Pırlanta Baget Yüzük T447 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizmle Elegans ile Pırlanta Baget Yüzük, zarif ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir mücevherdir. Bu yüzük, minimal bir tarzı benimseyenler için mükemmel bir seçenektir. Pırlanta taşıyla, bu yüzük herhangi bir görünümü tamamlayacak ve herkesin dikkatini çekecektir. Eğer siz de şıklığı minimalizmle birleştirmek istiyorsanız, bu yüzük tam size göre!