0.15 Karat Pırlanta Baget Top Yüzük T4325 Rose Altın, 14 Ayar, 2.29 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Top formunun yalınlığı ve ışıkla kurduğu ilişki, bu tasarımı sade ama çarpıcı kılar. Yuvarlak hatlarının yumuşak geçişi, parmakta zarif bir akış sağlar. Küçük ama dikkat çekici yapısıyla sade şıklığın peşindekiler için vazgeçilmez bir dokunuş sunar.