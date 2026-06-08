0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe
Ürün Kodu : DE33836
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%0
27.648 TL
27.648 TL
PEŞİN FİYATINA 9.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe T10269
Rose Altın, 14 Ayar, 1.76 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif siluetiyle dikkat çeken bu küpe, yüz boyunca uzanan ışık çizgisi etkisi yaratıyor. İnce ve modern tasarımı sayesinde sade kombinlere bile sofistike bir karakter kazandırıyor. Günün her anında şıklığınıza eşlik edecek özel bir parça.
0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.648 TL
27.648 TL
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