DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe

Ürün Kodu : DE33836
0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
0.37 Karat Pırlanta Uzun Sarkan Taşlı Trend Kolye
Seçiniz
%0
27.648 TL
27.648 TL
PEŞİN FİYATINA 9.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe T10269

Rose Altın, 14 Ayar, 1.76 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif siluetiyle dikkat çeken bu küpe, yüz boyunca uzanan ışık çizgisi etkisi yaratıyor. İnce ve modern tasarımı sayesinde sade kombinlere bile sofistike bir karakter kazandırıyor. Günün her anında şıklığınıza eşlik edecek özel bir parça.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

600x120_Urun_Set_1.jpg

0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe
PEŞİN FİYATINA 9.216 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.648 TL
27.648 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
T-Soft Premium