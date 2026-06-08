0.07 Karat Pırlanta Uzun Taşlı Küpe T10269 Rose Altın, 14 Ayar, 1.76 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.07 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif siluetiyle dikkat çeken bu küpe, yüz boyunca uzanan ışık çizgisi etkisi yaratıyor. İnce ve modern tasarımı sayesinde sade kombinlere bile sofistike bir karakter kazandırıyor. Günün her anında şıklığınıza eşlik edecek özel bir parça.