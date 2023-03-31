1.36 Karat Pırlanta Baget Yüzük T422 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.64 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.59 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken, pırlanta baget yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Kaliteli ve zarif bir seçenek olan bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi online mağazamızda keşfedin ve stilinizi yansıtın.