1.72 Karat Pırlanta Baget Küpe
Ürün Kodu : DE19940
%0
170.040 TL
170.040 TL
PEŞİN FİYATINA 56.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.72 Karat Pırlanta Baget Küpe T4169
Rose Altın, 14 Ayar, 5.05 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.30 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.69 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.48 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.11 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.14 Karat
Renk : F
Berraklık : VS-SI
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif çizgilerle şekillenen bu özel tasarım, simetrik yapısı ve pırıltılı taş yerleşimiyle ışığı kusursuzca yansıtır. Klasik detaylardan ilham alırken, modern stilin vazgeçilmez tamamlayıcısı olmaya adaydır. Günlük stilinize veya gece şıklığınıza sofistike bir dokunuş katar.
1.72 Karat Pırlanta Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 5.05 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam 1.72 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- 14 ayar rose altın küpeler genellikle alerji yapma riski oldukça düşüktür ve hassas kulaklar için uygundur.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.72 Karat Pırlanta Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 56.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
170.040 TL
170.040 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR131646
1.39 Karat Pırlanta Baget Yüzük
%0
162.792 TL
162.792 TL
Ürün Kodu : DN35639
0.89 Karat Pırlanta Baget Kolye
%0
102.600 TL
102.600 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB06152
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
77.232 TL
77.232 TL