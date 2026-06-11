Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359889
%0
120.496 TL
120.496 TL
PEŞİN FİYATINA 40.165 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik T10357
Altın, 14 Ayar, 11,70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Aslan figürünün güçlü sembolizmi, bu bilekliğe etkileyici bir karakter kazandırıyor. Siyah detayların kattığı derinlik, altının sıcak tonlarıyla dengeli bir kontrast oluşturuyor. Gücü, liderliği ve özgüveni yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.
Altın Aslan Motifli Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 40.165 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
120.496 TL
120.496 TL
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