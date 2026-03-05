1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye
Ürün Kodu : DN64095
%0
252.864 TL
252.864 TL
PEŞİN FİYATINA 84.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye T9569
Beyaz Altın, 14 Ayar, 16.38 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,46 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın boynunuzda yarattığı kesintisiz bir nehir; bu klasik su yolu kolye, pırlantanın en saf ve görkemli halini sunuyor. Beyaz altının pırlanta dizilimiyle olan sarsılmaz beraberliği, zamansız bir şıklığın kapılarını aralıyor. Hayatınızın en özel davetlerinde tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak bir zarafet simgesi.
1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 16.38 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 1.46 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal olan taş, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye
PEŞİN FİYATINA 84.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
252.864 TL
252.864 TL
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