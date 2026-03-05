1.46 Karat Pırlanta Tamtur Su Yolu Kolye T9569 Beyaz Altın, 14 Ayar, 16.38 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1,46 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığın boynunuzda yarattığı kesintisiz bir nehir; bu klasik su yolu kolye, pırlantanın en saf ve görkemli halini sunuyor. Beyaz altının pırlanta dizilimiyle olan sarsılmaz beraberliği, zamansız bir şıklığın kapılarını aralıyor. Hayatınızın en özel davetlerinde tüm gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak bir zarafet simgesi.