Altın Gül Kolye T1126 Rose Altın, 8 Ayar, 3.00 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Gül Kolye, zarif detaylarla süslenmiş şık bir takıdır. Elegan dokunuşlarıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza ve her yaşa uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir. Altın Gül Kolye ile her anınıza zarafet katın.