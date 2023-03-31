Altın Gül Kolye T1126

Altın Gül Kolye
Ürün Kodu : N072504
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25.704 TL
25.704 TL
PEŞİN FİYATINA 8.568 TL x 3 Taksit
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Altın Gül Kolye T1126Rose Altın, 8 Ayar, 3.00 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Gül Kolye, zarif detaylarla süslenmiş şık bir takıdır. Elegan dokunuşlarıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza ve her yaşa uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir. Altın Gül Kolye ile her anınıza zarafet katın.
Altın Gül Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.00 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Gül Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Rose altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar rose altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Gül Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Rose altın geçici bir moda mıydı, yoksa kalıcı bir seçim mi?
5- Rose altın 2012-2018 arasında doruk noktasına ulaştı; ardından 'aşırı popüler' görüldüğü için bir süre gözden düştü. 2023'ten itibaren 'quiet romanticism' estetiğiyle daha seçici ve bilinçli biçimde yeniden yükselişe geçti. Moda trendi olmaktan çıkıp kalıcı seçenek hâline gelmesi, gerçek bir estetik güç olduğunun göstergesidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Gül Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.568 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.704 TL
25.704 TL
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