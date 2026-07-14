Altın Yıldız Trend Yüzük T10575 14 Ayar, Altın, 2.30 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzünün en parlak sembolü, parmakta zarif ve modern bir ışıltı yaratıyor. Minimalist formun kazandırdığı dinamik hava, tasarıma genç ve enerjik bir ruh katıyor. Günlük tarzınıza romantik ve trend bir dokunuş.