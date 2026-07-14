Altın Yıldız Trend Yüzük
Ürün Kodu : R165367
%0
24.956 TL
24.956 TL
PEŞİN FİYATINA 8.319 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yıldız Trend Yüzük T10575
14 Ayar, Altın, 2.30 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün en parlak sembolü, parmakta zarif ve modern bir ışıltı yaratıyor. Minimalist formun kazandırdığı dinamik hava, tasarıma genç ve enerjik bir ruh katıyor. Günlük tarzınıza romantik ve trend bir dokunuş.
Altın Yıldız Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.319 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.956 TL
24.956 TL
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