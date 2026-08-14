Altın Işık Akoru Yüzük
Ürün Kodu : R165022
%0
37.876 TL
37.876 TL
PEŞİN FİYATINA 12.625 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Işık Akoru Yüzük T10859
14 Ayar, Altın, 3.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Akorun büyüleyici ritmi, altının parlak dokusuyla parmağınızda buluşuyor. Altın Işık Akoru Yüzük, elinizde süzülen ışıltılı ve sanatsal bir beste gibi.
Altın Işık Akoru Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.625 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.876 TL
37.876 TL
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