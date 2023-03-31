0.11 Karat Pırlanta Baget Yüzük T518 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.52 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce zarif tasarıma sahip, pırlanta baget yüzükleri keşfedin. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu yüzükler, her anınıza değer katmaya hazır. Siz de şimdi koleksiyonumuza göz atın ve tarzınızı tamamlayacak bir parça seçin.