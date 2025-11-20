Altın Desenli Kalp Küpe T9309 Altın, 14 Ayar, 1.93 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Desenli Kalp Küpe kalp motifi ile şekillenerek , bu küpeyi romantik ve şık bir parça haline getiriyor. Stilinizde hem zarafeti hem de sevgi dolu bir dokunuşu bir araya getirip, gündelik ya da özel anlarda kulağınızda sıcak bir ışıltı bırakıyor.