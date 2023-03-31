Altın Yıldız Çemberi Kolye T1391 Altın, 14 Ayar, 2.06 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalizm ve şıklığı bir arada sunan Lizay'ın altın trend kolyesi ile tarzınızı tamamlayın. Eşsiz tasarımı ve zarif detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, her kombininize sofistike bir dokunuş katacak. Şimdi Lizay'ın altın trend kolyesini keşfedin ve şıklığınızı ön plana çıkarın.