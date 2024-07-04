0.38 Karat Pırlanta Baget Kolye T5033 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.43 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zamansız bir zarafet arayanlar için tasarlanan bu parça, sade çizgileri ve dengeli ışıltısıyla öne çıkar. Modern stilin tamamlayıcısı olarak her kombinle uyum sağlayan bu özel tasarım, gün boyu konfor ve şıklığı bir arada sunar. Işıltılı duruşuyla her ortamda stilinizi yansıtmanıza olanak tanır.