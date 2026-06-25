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Altın Kaplumbağa Çocuk Künye

Ürün Kodu : K013489
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34.204 TL
34.204 TL
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Kaplumbağa Çocuk Künye T10500

Altın, 14 Ayar, 3.50 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Kaplumbağa figürü, uzun ömür ve huzurun sembolünü sevimli bir tasarımda buluşturuyor. Zarif detaylarla hazırlanan bu çocuk künyesi, hem estetik hem de anlamlı bir aksesuar olarak öne çıkıyor. İsme özel kullanımıyla yıllarca saklanabilecek değerli bir anıya dönüşüyor. Sevgiyle verilen hediyeler, ömür boyu hatırlanır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.204 TL
34.204 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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