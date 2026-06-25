Altın Kaplumbağa Çocuk Künye
Ürün Kodu : K013489
%0
34.204 TL
34.204 TL
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye T10500
Altın, 14 Ayar, 3.50 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kaplumbağa figürü, uzun ömür ve huzurun sembolünü sevimli bir tasarımda buluşturuyor. Zarif detaylarla hazırlanan bu çocuk künyesi, hem estetik hem de anlamlı bir aksesuar olarak öne çıkıyor. İsme özel kullanımıyla yıllarca saklanabilecek değerli bir anıya dönüşüyor. Sevgiyle verilen hediyeler, ömür boyu hatırlanır.
Altın Kaplumbağa Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.401 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.204 TL
34.204 TL
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