0.40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye T9399 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.88 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlantanın en duru hali. Bu tasarımda pırlanta, ışığı adeta bir yıldız gibi yansıtarak çevresine büyüleyici bir enerji yayıyor. Sofistike bir şıklığın boynunuzdaki en net ifadesi.