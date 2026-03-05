1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe
Ürün Kodu : DE31612
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42.168 TL
42.168 TL
PEŞİN FİYATINA 14.056 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe T9599
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.74 gr
Taş: Blue Topaz
Ağırlık: 3,01 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,04 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,09 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,24 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Berrak suların serinliğini anımsatan blue topaz, oval formu ve çevresini saran baget kesim pırlantalarla modern bir ihtişam sunuyor. Beyaz altınla yakalanan bu kusursuz kontrast, her hareketinizde ışığı hapsedip yeniden yansıtarak büyüleyici bir etki yaratıyor. Kulaklarınızda asil bir renk oyunu taşımak ve stilinize ferah bir soluk katmak için tasarlandı.
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.74 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Küpe, menteşeli halka kilit (klik kilit) kapama sistemi ile üretilmiştir. Bu mekanizma, küpenin kolayca takılıp çıkarılmasına yardımcı olurken günlük kullanımda konforlu bir kullanım sunar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Toplam1.51 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-S berraklık kalitesindedir.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
4- Küpeler 8 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz. 16:20
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 8 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.056 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
42.168 TL
42.168 TL
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