1.51 Karat Pırlanta Blue Topaz Oval Baget Küpe T9599 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.74 gr



Taş: Blue Topaz

Ağırlık: 3,01 Karat

Kesim: Oval





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,04 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,09 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,24 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Berrak suların serinliğini anımsatan blue topaz, oval formu ve çevresini saran baget kesim pırlantalarla modern bir ihtişam sunuyor. Beyaz altınla yakalanan bu kusursuz kontrast, her hareketinizde ışığı hapsedip yeniden yansıtarak büyüleyici bir etki yaratıyor. Kulaklarınızda asil bir renk oyunu taşımak ve stilinize ferah bir soluk katmak için tasarlandı.