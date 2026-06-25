Altın Yusufçuk Kolye
Ürün Kodu : N179014
%0
7.888 TL
7.888 TL
PEŞİN FİYATINA 2.629 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yusufçuk Kolye T10478
Altın, 14 Ayar, 0.80 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın en zarif canlılarından biri olan yusufçuk, bu kolyede modern çizgilerle yeniden yorumlanıyor. İnce işçiliği ve dengeli formu sayesinde her stile uyum sağlayan zamansız bir görünüm sunuyor. Değişimi, umudu ve yeni başlangıçları simgeleyen tasarımıyla anlamını uzun yıllar koruyor. En güzel yolculuklar, küçük bir detayla başlar.
Altın Yusufçuk Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.629 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
7.888 TL
7.888 TL
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