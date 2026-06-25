Altın Yusufçuk Kolye T10478 Altın, 14 Ayar, 0.80 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın en zarif canlılarından biri olan yusufçuk, bu kolyede modern çizgilerle yeniden yorumlanıyor. İnce işçiliği ve dengeli formu sayesinde her stile uyum sağlayan zamansız bir görünüm sunuyor. Değişimi, umudu ve yeni başlangıçları simgeleyen tasarımıyla anlamını uzun yıllar koruyor. En güzel yolculuklar, küçük bir detayla başlar.