0.13 Karat Pırlanta Yıldız Küpe T2344 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.27 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay'ın Zarif Uyumu ile tasarlanmış pırlanta yıldız küpesi, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarım, her kadının tarzına uyum sağlayacak ve onlara benzersiz bir görünüm katacak. Lizay'ın kalitesi ve zarafeti ile taçlanmış olan bu küpe, özel günlerinizde veya günlük kullanımda size mükemmel bir tamamlayıcı olacak.