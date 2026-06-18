0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
Ürün Kodu : DSR1169
%0
27.384 TL
27.384 TL
PEŞİN FİYATINA 9.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük T10451
Altın, 8 Ayar, 1.40 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.27 Karat
Renk: H
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İlk bakışta fark edilen şey taşların parlaklığı değil, bıraktığı hissin kendisi oluyor. Siyah taş ve pırlanta birlikteliği tasarıma derinlik kazandırırken yüzüğün dengeli formu zamansız bir görünüm sunuyor. Günlük kullanımda da özel anlarda da doğal bir şekilde stilin parçası haline geliyor.
0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.128 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.384 TL
27.384 TL
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