0.58 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük T10451 Altın, 8 Ayar, 1.40 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 0.31 Karat

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.27 Karat

Renk: H

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İlk bakışta fark edilen şey taşların parlaklığı değil, bıraktığı hissin kendisi oluyor. Siyah taş ve pırlanta birlikteliği tasarıma derinlik kazandırırken yüzüğün dengeli formu zamansız bir görünüm sunuyor. Günlük kullanımda da özel anlarda da doğal bir şekilde stilin parçası haline geliyor.