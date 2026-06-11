Altın Mineli Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B272090
%0
180.744 TL
180.744 TL
PEŞİN FİYATINA 60.248 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Mineli Erkek Bileklik T10310
Altın, 14 Ayar, 17.54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Modern detaylarla zenginleşen bu erkek bileklik, mine işçiliğinin kattığı karakterli görünümle dikkat çekiyor. Altının sıcak ışıltısı ile minenin güçlü kontrastı bir araya gelerek dengeli ve sofistike bir duruş oluşturuyor. İnce işlenen detaylar, tasarıma seçkin bir kimlik kazandırıyor.
Altın Mineli Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 60.248 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
180.744 TL
180.744 TL
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