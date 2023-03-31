3.63 Karat Pırlanta Baget Bileklik T211 Beyaz Altın, 14 Ayar, 8.97 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 3.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget bileklik, zarafetin en rafine haliyle tasarlanmıştır. Eşsiz parıltısı ve baget kesim taşlarıyla, her adımda stilinizi tamamlayacak bir aksesuar sunar. Kendinizi özel hissetmek ve şıklığınızı vurgulamak için mükemmel bir seçimdir.