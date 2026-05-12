0.32 Karat Pırlanta Kalp Kolye T10161 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.87 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.32 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Aşkın ve zarafetin zamansız simgesi olan kalp figürü, bu kolyede minimal fakat etkileyici bir yorum kazanıyor. İnce detayları sayesinde boyun çevresinde dikkat çekici bir görünüm oluştururken zarafetini koruyor. Özel günlerde hediye etmek veya kendinizi ödüllendirmek için mükemmel bir tercihtir.