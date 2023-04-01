Altın Çocuk Künye
Ürün Kodu : K010073
%0
35.428 TL
35.428 TL
PEŞİN FİYATINA 11.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Çocuk Künye T3540
Altın, 14 Ayar, 3.62 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltılı tasarıma sahip, altın bebek künyeleri ile bebeğinizin tarzını tamamlayın. Özel olarak tasarlanan bu şık ve zarif künyeler, bebeğinizin adını ve doğum tarihini taşıyor. Altın rengi ile göz kamaştıran bu künyeler, hem bebeğinizin güzelliğini vurguluyor hem de ona özel bir hediye olma özelliği taşıyor. Şimdi, bebeğiniz için en özel ve anlamlı hediye olan altın bebek künyelerini keşfedin.
Altın Çocuk Künye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.62 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartlarına uygun üretilmekte olup ömür boyu bakım garantisi verilmektedir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Çocuk Künye
PEŞİN FİYATINA 11.809 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.428 TL
35.428 TL
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