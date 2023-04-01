Altın Çocuk Künye T3540 Altın, 14 Ayar, 3.62 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Işıltılı tasarıma sahip, altın bebek künyeleri ile bebeğinizin tarzını tamamlayın. Özel olarak tasarlanan bu şık ve zarif künyeler, bebeğinizin adını ve doğum tarihini taşıyor. Altın rengi ile göz kamaştıran bu künyeler, hem bebeğinizin güzelliğini vurguluyor hem de ona özel bir hediye olma özelliği taşıyor. Şimdi, bebeğiniz için en özel ve anlamlı hediye olan altın bebek künyelerini keşfedin.