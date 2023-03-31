0.58 Karat Pırlanta Baget Yüzük T406 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.57 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist şıklığı yansıtan, zarif tasarıma sahip olan pırlanta baget yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Bu yüzük, göz alıcı bir parlaklığa sahip olup, herhangi bir kıyafetle mükemmel bir uyum sağlar. Şıklığına önem verenler için ideal bir seçenek olan bu yüzük, her anınıza değer katacaktır. Hemen şimdi bu eşsiz yüzüğü keşfedin ve tarzınızı bir adım öne taşıyın.