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6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik

Ürün Kodu : DB15089
%0
149.256 TL
149.256 TL
PEŞİN FİYATINA 49.752 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik T9345

Beyaz Altın, 14 Ayar, 8,74 gr

Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.34 Karat
Renk : F-G
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak

Taş : Lab. Tanzanit
Ağırlık : 6.39 Karat
Kesim : Oval

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gecenin en derin mavisini içinde barındıran tanzanit taşları, pırlantaların görkemli ışığıyla birleşerek bileğinizde adeta bir yıldız kümesi oluşturuyor. Beyaz altının soğuk zarafeti, taşların mistik mor yansımalarıyla kusursuz bir kontrast yaratarak asil bir duruş sergiliyor. Her hareketinizde yeniden keşfedilen bu ışıltı, ustalığın en rafine halini teninizle buluşturuyor.
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6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik Sıkça Sorulan Sorular

1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8,74 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- 6.39 karat tanzanit taşlarla birlikte pırlantalar (0.34 karat) estetik olarak ne işlev görüyor?
2- Pırlantalar tanzanit taşını hem fiziksel olarak korur hem de ışığı ona yönlendirerek algılanan büyüklüğünü artırır. Geçiş bölgelerinde parlaklığı sürekli kılarak bilekliğin hangi açıdan bakılırsa bakılsın canlı durmasını sağlar; ayrıca kasaya bağlanan metal miktarını azaltarak taşın 'yüzer' görünmesine katkı sunar.
3- Toplam 6.73 karat pırlanta ve tanzanit ağırlığı bileklik üzerinde görsel olarak ne kadar belli oluyor?
3- 6.73 karat, her ortamda dikkat çeken, dramatik ve koleksiyon ağırlığında bir varlık hissi sunar. Bilek hareketleriyle farklı açılardan parıldayan dinamik bir etki verir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik
PEŞİN FİYATINA 49.752 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
149.256 TL
149.256 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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