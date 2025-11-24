6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik T9345

1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir? 1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 8,74 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.

2- 6.39 karat tanzanit taşlarla birlikte pırlantalar (0.34 karat) estetik olarak ne işlev görüyor? 2- Pırlantalar tanzanit taşını hem fiziksel olarak korur hem de ışığı ona yönlendirerek algılanan büyüklüğünü artırır. Geçiş bölgelerinde parlaklığı sürekli kılarak bilekliğin hangi açıdan bakılırsa bakılsın canlı durmasını sağlar; ayrıca kasaya bağlanan metal miktarını azaltarak taşın 'yüzer' görünmesine katkı sunar.

3- Toplam 6.73 karat pırlanta ve tanzanit ağırlığı bileklik üzerinde görsel olarak ne kadar belli oluyor? 3- 6.73 karat, her ortamda dikkat çeken, dramatik ve koleksiyon ağırlığında bir varlık hissi sunar. Bilek hareketleriyle farklı açılardan parıldayan dinamik bir etki verir.

4- Günlük kullanıma uygun mudur? 4- 6.73 Karat Pırlanta Tanzanit Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.