Altın Yılan Zincir Bileklik T781 Altın, 14 Ayar, 3.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif taş kesimli bir bileklik ile Altın Trend Bileklik arasında tercih yapmak isteyenlere özel seçenekler! Şık ve zarif tasarımıyla dikkat çeken taş kesimli bileklikler ile altının asaletini bir arada bulabilirsiniz. Siz de tarzınıza uygun olanı seçerek şıklığınızı tamamlayın.