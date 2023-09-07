0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T4123 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.64 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklığın Anahtarı ile Pırlanta Beştaş Yüzük, Lizay markasının zarif ve şık tasarımlarından biridir. Bu yüzük, her kadının hayalini süsleyen pırlanta taşlarıyla bezenmiştir. Lizay kalitesi ve zarafetiyle, bu yüzük her anınıza değer katacaktır.