Altın Kelebek Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B365429
%0
13.532 TL
13.532 TL
PEŞİN FİYATINA 4.511 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kelebek Çift Zincir Bileklik T10793
14 Ayar, Altın, 1.24 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki ayrı zincirin yarattığı akıcı ritim, narin kelebek figürüyle tamamlanıyor. Teninizdeki her hareketle ışığı yakalayan, göz alıcı ama bir o kadar da nazik bir parça.
Altın Kelebek Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 4.511 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
13.532 TL
13.532 TL
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