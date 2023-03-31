Elmas küpeler doğada yer alan en değerli taşlardan biri olan elmasın ve işlenmiş altının birlikteliğinden ortaya çıkan ve zarafet yayan mücevherler olarak öne çıkar. Lizay Pırlanta’nın elmas küpe koleksiyonu zarafet arayanlar için özenle tasarlanmış birçok seçenek içerir.

Elmas Küpe Nedir?

Elmas küpe doğal elmas taşının mücevherat sanatıyla usta ellerde işlenmesiyle oluşturulan özel bir takıdır. Elmas doğadaki doğal ve kıymetli taşlar arasında en sert yapıda olan maddedir. Bu dayanıklılığı ve işlendiği anda ortaya yaydığı ışıltıyla mücevher sanatında sıklıkla kullanılır. Elmas küpeler elmasın karat değeri, kesim tekniği ve berraklığı ile değerlenir. Küpelerde kullanılan her bir elmas, taşın barındırdığı doğal ışıltı ve parlaklığı en iyi biçimde ortaya çıkaracak şekilde ince ustalıkla işlenir. Lizay Pırlanta elmas küpe koleksiyonunda yer alan her parça özenle seçilerek işlenmiş elmas taşlarla üretilir ve mücevher kalite standartlarına uygun olarak tasarlanarak kullanıcıların beğenisine sunulur.

Elmas Küpelerin Özellikleri

Lizay Pırlanta elmas küpe serileri yalnızca tasarımsal göz alıcılığıyla değil aynı zamanda sahip oldukları dayanıklılık özellikleriyle de öne çıkar.

Elmas Kalitesi: Lizay Pırlanta elmas küpelerde kullanılan elmasın değeri ve estetik güzelliği karat değerinin yanı sıra kesim tekniği, berraklığı ve renk kalitesinden ileri gelir. Tasarımsal özelliklerine göre her bir küpe serisi 0.08 karat ile 4.74 karata dek farklı elmas ağırlıklarına sahiptir. Elmasın renk skalası modele göre değişkenlik göstererek taşın parlaklık ve görünümüne etki eder. Elmas küpelerin taşları doğal kusur ve lekelerin ustalıkla işlenerek berraklığının artırılmasıyla göz alıcı bir parlaklığa sahip olur.

Altın Ayarı: Lizay elmas küpeler 8 veya 14 ayar altın ile üretilir. Altın alaşımı sayesinde uzun yıllar kullanmaya imkan veren dayanıklılığa sahip olur.

Altın Rengi: Lizay elmas küpe koleksiyonları beyaz altın, yeşil altın olarak da bilinen sarı altın ve rose altın olarak da anılan pembe altın seçenekleriyle tasarlanır. Koleksiyonlar her ten rengiyle uyum sağlayacak ve her zevke hitap edecek çeşitlilikte tasarıma sahiptir.

Kalite Standartları: Lizay elmas küpeler mücevher kalite standartlarına uygun bir biçimde üretilir. Sertlik derecesi en yüksek olarak bilinen elmas ile altının birlikteliğinden oluşturulmuş bu seriler taşın uzun yıllar parlaklığını korumasına el verir. Ustalıkla işlenmiş ve alaşımları sayesinde dayanıklılığı artırılmış altın hammaddesiyle uzun ömürlü kullanımı destekler.

Takı Sertifikası: Göz alıcı estetiğinin yanı sıra uzun vadeli bir yatırım da olan Lizay Pırlanta elmas küpeler ürün kalitesini belgeleyen takı sertifikası ile birlikte sunulur. Takınızın orjinallik ve güvenilirliği, değeri ve kalitesi takı sertifikası ile doğrulanır.

Lizay Elmas Küpe Modelleri

Lizay Pırlanta’nın elmas küpe koleksiyonları klasik ve modern tasarımların mükemmel uyumunu sunarak zamansız bir mücevher halini alır. Elmasın benzersiz yapısı ve yaydığı parıltıyla her ortamda dikkat çekici bir ışıltıya sahip olmanıza yardımcı olur.

Elmas küpeler, üretiminde kullanılan altın rengi ve elmasın kesim şekline göre farklı görünümlere sahip tasarımlarla beğenilere sunulur. Her ortama ve stile uyum sağlayacak elmas küpe çeşitleri arasından size en uygun olanını seçebilirsiniz.

Tektaş Elmas Küpeler: Tektaş elmasın yer aldığı bu seriler klasik ve sade bir görünüm sunarak minimal takılardan yana olanlar için ideal bir seçenek halini alır. Tek bir elmasın zarafetini ön plana çıkaran bu modeller günlük kullanım için de harika bir seçenektir. 0.10 Karat Elmas Küpe tektaş elmasın sade parıltısına sahip pembe altınla harikulade bir birleşim sunan modeldir. Elmasla birlikte pırlantanın eşsiz ışıltısını taşıyan 0.32 Karat Elmas Küpe modeliyse sadelikten vazgeçemeyen ancak özel etkinliklerde ışıldamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Tektaşın sadeliğinin etkileyici bir kelepçe tasarımıyla bezendiği 0.30 Karat Tektaş Küpe modeli sıradışı bir sadelik arayanlar için uygundur.

Damla Kesim Elmas Küpeler: Lizay damla kesim elmas küpeler zarif tasarımlarıyla her tarz ile uyum sağlar. Elmasın doğal ışıltısını yayan sofistike bir görünüme sahiptir. Rose altının sıcak ve romantik tonuna sahip damla kesim elmas küpe modelleri arasında 0.20 Karat Elmas Damla Küpe ve 0.50 Karat Elmas Damla Küpe yer alır. Çağdaş bir ışıltı arayanlar içinse soğuk cilt alt tonlarıyla benzersiz bir uyum sağlayan beyaz altın damla kesim elmas küpe modelleri 0.46 Karat Pırlanta Elmas Küpe ve 0.87 Karat Elmas Tasarım Küpe olarak öne çıkar.

Özel Tasarım Elmas Küpeler: Lizay özel tasarım elmas küpeler sıradışı ve göz alıcı detayları ile mücevher tutkunları için ideal bir seçim sunar. Pembe altın ile üretilen gül formunda dizilmiş taşlarla tasarlanmış küpeler etrafınıza romantik bir zarafet yaymanıza yardımcı olur. Gül şekli elmasın doğal ışıltısını en iyi şekilde yansıtarak dikkat çekici bir görünüm oluşturur. Bu nadide parçalar arasında 0.22 Karat Elmas Gül Küpe ve 0.27 Karat Elmas Gül Küpe gibi modeller yer alır. Özel tasarımlar arasında safir taşlar ile zenginleştirilmiş derin bir mavi tona sahip olan 4.74 Karat Elmas Safir Küpe yer alır.

Lizay Pırlanta’nın elmas koleksiyonları arasında yer alan elmas küpe serileri özel anlarınızda ve günlük hayatınızda stilinizi tamamlayacak eşsiz parçalar bulundurur. Büyüleyici şıklığını elmas dokunuşuyla taçlandırmak istiyorsanız koleksiyonlar arasından size en uygun elmas küpeyi seçebilirsiniz.