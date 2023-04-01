Altın Pembe Nazar Çocuk Küpe T3589 Altın, 14 Ayar, 1.80 gr



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Altın pembe çocuk küpe, zarif detaylarıyla çocukların şıklığını tamamlıyor. Elegan tasarımı ve özenle işlenmiş detaylarıyla dikkat çeken bu küpe, her kıyafete uyum sağlayarak çocukların tarzını yansıtıyor. Altın rengi ve pembe taşlarıyla göz kamaştıran bu küpe, çocukların güzelliğini ön plana çıkarıyor. Şık ve zarif bir görünüm elde etmek isteyen çocuklar için ideal bir seçenek olan altın pembe çocuk küpe, her yaş grubuna hitap ediyor. Elegan detaylarıyla öne çıkan bu küpe, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde tercih edilebilecek bir aksesuar olarak öne çıkıyor.