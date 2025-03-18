Altın Baget Taşlı Küpe T5449 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.37 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Baget Taşlı Küpe, zarif baget kesim taşlarıyla sofistike bir ışıltı sunuyor. Modern ve şık tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu aksesuar, günlük ve özel kombinlerinize zarafet katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir mücevherle stilinizi tamamlayın!