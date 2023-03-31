Altın Yeşil Baget Yüzük T2803 Altın, 14 Ayar, 1.63 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik zarafetin mükemmel bir örneği olan altın yeşil baget yüzük, şıklığı ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu benzersiz yüzük, her anınıza değer katarken aynı zamanda stilinizi tamamlamak için ideal bir seçenek Estetiği ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Şimdi siz de altın yeşil baget yüzüğün büyüleyici dünyasına adım atın ve kendinizi özel hissetmenin keyfini çıkarın.