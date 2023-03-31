Altın Yeşil Baget Yüzük T2803

Altın Yeşil Baget Yüzük
Ürün Kodu : R098522
%0
15.844 TL
15.844 TL
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yeşil Baget Yüzük T2803Altın, 14 Ayar, 1.63 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik zarafetin mükemmel bir örneği olan altın yeşil baget yüzük, şıklığı ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu benzersiz yüzük, her anınıza değer katarken aynı zamanda stilinizi tamamlamak için ideal bir seçenek Estetiği ve zarafeti bir arada sunan bu yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olmaya aday. Şimdi siz de altın yeşil baget yüzüğün büyüleyici dünyasına adım atın ve kendinizi özel hissetmenin keyfini çıkarın.
Altın Yeşil Baget Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.63 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Yeşil Baget Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yeşil Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 5.281 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.844 TL
15.844 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B354067
Altın Yeşil Mineli Taşlı Bileklik
%0
92.480 TL
92.480 TL
Ürün Kodu : E157595
Altın Desenli Halka Küpe
%0
15.980 TL
15.980 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : N167730
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye
%0
21.284 TL
21.284 TL