1.16 Karat Pırlanta Halka Küpe T3947 Beyaz Altın, 14 Ayar, 7.30 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.61 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.55 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik ve minimalist izleri taşıyan pırlanta halka küpe, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu zarif ve göz alıcı küpe ile her anınızı daha da özel kılabilirsiniz.