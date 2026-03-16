0.36 Karat Pırlanta Damla Taşlı Zümrüt Kolye T9815 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.45 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.14 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Zümrüt

Ağırlık: 0.44 Karat

Kesim: Damla Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Boynunuzda parıldayan bir doğa harikası; zümrüdün huzur veren yeşili pırlantanın ateşli ışıltısıyla buluşuyor. Damla formunun yarattığı o zarif düşüş, her bakışta sofistike bir estetiği fısıldıyor. En özel anlarınıza anlam katacak, nesilden nesile aktarılacak kadar değerli ve zamansız bir dokunuş.