Altın Bombeli Erkek Alyans - 3 mm
Ürün Kodu : M311977
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14.892 TL
14.892 TL
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Bombeli Erkek Alyans - 3 mm T10684
14 Ayar, Altın, 1.19 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Klasik bombeli yapısı ve 3 mm inceliğiyle öne çıkan bu alyans, altının asaletini zarif bir duruşla sunuyor. Ergonomik tasarımı ve zamansız şıklığıyla tarzınızı tamamlayın.
Altın Bombeli Erkek Alyans - 3 mm
PEŞİN FİYATINA 4.964 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.892 TL
14.892 TL
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