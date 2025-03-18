Altın Motifli Halka Küpe T5433 Altın, 14 Ayar, 2.95 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Motifli Halka Küpe, zarif işlemeleri ve detaylı motifleriyle klasik halka küpelere sanatsal bir dokunuş katıyor. Geleneksel ve modern tasarım unsurlarını bir araya getiren bu şık aksesuar, günlük kullanımdan özel davetlere kadar her anınıza sofistike bir ışıltı katıyor. Zamansız ve göz alıcı bir seçim!