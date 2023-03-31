0.43 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük T3061 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.32 Karat

Renk : F

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta tektaş yüzük, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bir mücevherdir. Bu yüzük, her kadının hayalini süsleyen bir parça olabilir. Kaliteli ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, özel günlerde veya günlük kullanımda da şıklığı tamamlamak için ideal bir seçenektir. Siz de bu zarif ve etkileyici pırlanta tektaş yüzüğü tercih ederek her anınıza değer katın.