Altın Trend Gerdanlık
Ürün Kodu : N180508
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%0
74.188 TL
74.188 TL
PEŞİN FİYATINA 24.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Trend Gerdanlık T10639
8 Ayar, Beyaz Altın, 10.48 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Günümüzün en gözde estetik anlayışını teninize taşıyan bu parça, yenilikçi duruşuyla klasik mücevher kalıplarını kırıyor. Görünümünüze anında iddialı, havalı ve özgün bir ruh katmak için tasarlandı.
Altın Trend Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 24.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.188 TL
74.188 TL
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