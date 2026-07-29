DE EN Mağazalarımız Sipariş Takip İletişim
Kapat
Menü
Giriş Yap
Kayıt Ol
  (0)
Kapat
Sepetim

Altın Trend Gerdanlık

Ürün Kodu : N180508
Altın Trend Gerdanlık
Altın Trend Bileklik
Altın Trend Küpe
Seçiniz
%0
74.188 TL
74.188 TL
PEŞİN FİYATINA 24.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri

Tükendi

Gelince Haber Ver
Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
Aynı Gün Kargo ürünlerini görmek için tıklayınız.
Ürün Açıklaması

Altın Trend Gerdanlık T10639

8 Ayar, Beyaz Altın, 10.48 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Günümüzün en gözde estetik anlayışını teninize taşıyan bu parça, yenilikçi duruşuyla klasik mücevher kalıplarını kırıyor. Görünümünüze anında iddialı, havalı ve özgün bir ruh katmak için tasarlandı.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

600x120_Urun_Set_1.jpg

Altın Trend Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 24.729 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.188 TL
74.188 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
Banner
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu :  B363575
Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless Altın Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Timeless (1)
Altın Trend Bileklik
%0
32.708 TL
32.708 TL
Sepete Ekle
10.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1145965
Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless Altın Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Timeless (1)
Altın Trend Küpe
%0
15.912 TL
15.912 TL
Sepete Ekle
5.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  R146347
Altın Baget Taşlı Halo Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless Altın Baget Taşlı Halo Yüzük - Lizay Pırlanta - Timeless (1)
Altın Baget Taşlı Halo Yüzük
%0
37.536 TL
37.536 TL
Sepete Ekle
12.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JB0001
Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta Lizay Mücevher Kutusu - Lizay Pırlanta (1)
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Sepete Ekle
1.163 TL x 3 Taksit
T-Soft Premium