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PIRLANTA BAGET BİLEKLİKLER

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Ürün Kodu :  DB13719
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
33.437 TL
33.437 TL
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11.146 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14209
0.10 Karat Pırlanta Baget Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Taşlı Bileklik
%0
55.200 TL
55.200 TL
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18.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08967
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
45.984 TL
45.984 TL
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15.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11767
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.49 Karat Pırlanta Baget Trend Bileklik
%0
61.656 TL
61.656 TL
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20.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13186
2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.83 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
281.064 TL
281.064 TL
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93.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13179
2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.92 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
284.712 TL
284.712 TL
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94.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12808
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.88 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
345.360 TL
345.360 TL
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115.120 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10205
7.10 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
7.10 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
602.088 TL
602.088 TL
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200.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10802
0.53 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.53 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
68.496 TL
68.496 TL
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22.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05545
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.68 Karat Pırlanta Baget Zümrüt Kelepçe
%0
222.936 TL
222.936 TL
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74.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05169
0.73 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.73 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
145.056 TL
145.056 TL
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48.352 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10877
2.94 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
2.94 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
275.688 TL
275.688 TL
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91.896 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13726
0.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
57.456 TL
57.456 TL
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19.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06682
2.14 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
2.14 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
261.024 TL
261.024 TL
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87.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11384
1.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
257.016 TL
257.016 TL
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85.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08686
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.19 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
392.112 TL
392.112 TL
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130.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10383
0.81 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.81 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
127.584 TL
127.584 TL
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42.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08692
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.89 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
444.792 TL
444.792 TL
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148.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08007
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.66 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
116.808 TL
116.808 TL
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38.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05843
0.26 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.26 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
121.320 TL
121.320 TL
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40.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB04295
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
64.008 TL
64.008 TL
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21.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05153
0.91 Karat Pırlanta Lotus Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.91 Karat Pırlanta Lotus Baget Bileklik
%0
153.528 TL
153.528 TL
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51.176 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07541
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
1.47 Karat Pırlanta Baget Damla Bileklik
%0
200.088 TL
200.088 TL
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66.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB04591
3.63 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
3.63 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
351.888 TL
351.888 TL
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117.296 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06152
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
77.232 TL
77.232 TL
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25.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08579
0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Monarche
0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
142.512 TL
142.512 TL
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47.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09564
8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Yeni
8.29 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
986.805 TL
986.805 TL
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328.935 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18026
3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Yeni
3.05 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
299.446 TL
299.446 TL
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99.815 TL x 3 Taksit

Pırlanta baget bileklik, herhangi bir kıyafeti göz kamaştırıcı bir ışıltıyla tamamlamanın en iyi ve zamansız yollarından biridir. Yaşınız ya da tarzınız ne olursa olsun, pırlanta baget bileklikler herkes için sayısız alternatiften oluşan özel mücevherlerdir. Lizay Pırlanta’da kombininize cesur bir ışıltı ya da görkemli bir hava katmak için hem minimalist hem de maksimalist pırlanta bileklikler bulunur. Lizay Pırlanta’nın seçebileceğiniz sayısız tasarım, karat boyutu ve fiyat noktasıyla hayallerinizdeki pırlanta baget bileklikleri keşfedebilirsiniz!

Pırlanta Baget Bileklik Çeşitleri Nelerdir?

Baget pırlanta bileklik, mücevher koleksiyonunuz ya da sevdiğinizi özel günlerde mutlu etmek için tercih edebileceğiniz en zamansız seçenekler arasında yer alır. Baget pırlanta bileklikler, karat boyutu ve ağırlığı doğrultusunda tercih edebileceğiniz pek çok sanatsal zarafete ve ışıltıya sahip tasarımla ortaya çıkar. Kaliteyi ve zamansız estetiği bir arada sunan Lizay Pırlanta’nın en popüler bileklik çeşitlerine göz atarak koleksiyonunuz için en doğru seçimi yapabilirsiniz:

  • Su Yolu: Su yolu pırlanta baget bileklik çeşitleri, zamansız zarafetin temel unsuru olarak her mücevher koleksiyonunda bulunması gereken seçeneklerden biridir. Bu sade ve zarif tasarım, genellikle ince beyaz ya da sarı altın metal üzerine düz bir çizgi halinde yerleştirilmiş pırlanta baget kesim taşlardan oluşur. Minimalist zarafeti sayesinde hem günlük hem de özel gün kıyafetlerinize eşsiz bir ışıltı, parlaklık ve çekicilik kazandırabilir. 5.84 Karat Pırlanta Baget Bileklik gibi daha özel anlara yakışan lüks ve görkemli su yolu tasarımlar da bulabilirsiniz.

  • Tektaş: Solitaire ya da tektaş baget kesme bileklik çeşitleri, zarif altın zincir üzerine yerleştirilen görkemli bir pırlantadan oluşan sade, aynı zamanda çarpıcı bir tasarımdır. Sade zarafet ve inceliği tercih edenlerin seçimi olan bu takılar hem günlük hem de resmî günlerdeki kıyafetlerinize en iyi şekilde eşlik edebilir.

  • Kelepçe: Kelepçe pırlanta baget bileklik, esnek zincir ya da su yolu tasarımların aksine esnekliği olmayan sert bir daire benzeri forma sahiptir. Açıp kapanabilen, geçmeli veya menteşeli bu şık takıların üzerinde tek taş ya da sıralanmış baget kesim pırlanta detaylar yer alır. Yaratıcılık için çok fazla alan bırakan bu zarif tasarımlar, kıyafetinize özel bir ışıltı katmak istediğiniz her an yanınızda olabilir. Gündelik zarafet ve katmanlı kombinler için 0.25 Karat Pırlanta Baget Kelepçe Bileklik gibi minimalizmin ışıltısını sunan tasarımları seçebilirsiniz.

  • Vintage: Vintage ya da antika tarzı baget pırlanta bileklik çeşitleri, en yüksek kaliteli malzemelerin zamansız bir zarafetle eşsiz harmonisinden doğan özel tasarımlardır. Genellikle sofistike ve karmaşık tasarımlara sahip olan bu takılar, milgrain gibi özel kenar detaylarıyla dikkat çeker. Nesiller boyu aktarabileceğiniz aile yadigarı nadide bir altın baget bileklik arıyorsanız vintage tasarımlara mutlaka şans vermelisiniz.

  • Zincir: Zarif, klasik ve incelikli tarzıyla öne çıkan zincir pırlanta bileklikler, herkesin tarzına uygun farklı karat boyutları veya ağırlıklarıyla dikkat çeker. Bir zincir oluşturmak üzere birbirine bağlanan ayrı metal halkalardan oluşan bu takılar, genellikle göz alıcı ve iri görünümleriyle oldukça çekicidir. Tüm bileklik boyunca birden fazla sıra halinde uzanan pek çok pırlanta baget taştan oluşan takılar, tek başına daha ihtişamlı bir tarz elde etmek için eşsizdir. Sanatsal zarafete sahip 2.14 Karat Pırlanta Baget Bileklik gibi tasarımlar, tüm bakışları üzerinize çekebilir.

Pırlanta Baget Bileklik Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Lizay Pırlanta’nın usta zanaatkarlarının birinci sınıf malzemeleri işlemeleri sonucu ortaya çıkan baget pırlanta bileklik çeşitleri; farklı karat boyu, ağırlık, stil ve renk çeşitleri ile beğeniye sunulur. Her biri son derece çekici ve çarpıcı olan pırlanta baget bileklikler arasından kendiniz ya da sevdikleriniz için seçim yapmadan şu kriterleri mutlaka değerlendirmelisiniz:

  • Kalite: Her pırlanta bilekliğin metal türü, ayarı, karat boyutu ya da ağırlığı tasarımı doğrultusunda değişiklik gösterir. Altının ayarı, pırlantanın kesimi, boyutu ve işçiliği kaliteyi doğrudan etkileyen kriterler arasında yer alır.

  • Bütçe: Pırlanta takılar; metalin ayarı, karat ağırlığı ve boyutu doğrultusunda fiyatlandırıldığı için bütçenizi belirleyerek seçim yapmaya başlamakta fayda vardır. Böylece bütçe sınırlarınız içerisinde hem kaliteli hem de estetik açıdan beğenilerine hitap eden modelleri seçebilirsiniz.

  • Kişisel Stil: Seçmeyi düşündüğünüz pırlanta baget bileklik, takı zevkinizin ve stilinizin önemli bir yansımasıdır. Cesur ve cüretkar bir tarzınız varsa vintage ya da bağlantılı tasarımlar gibi ihtişamlı tasarımlar size göredir. Daha minimalist ihtiyaçlar için sade kelepçe ya da su yolu alternatiflere şans verebilirsiniz.

  • Etkinlik: Pırlanta baget bileklik seçerken takacağınız durumu da göz önünde bulundurmak önemlidir. Hayatınızın en mutlu anına evet derken cesur ve unutulmaz bir izlenim bırakan zincir veya vintage tasarımlar harika olabilir. İş ortamı gibi daha profesyonellik gerektiren ortamlarda ya da günlük hayatta narin su yolu veya tektaş seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Kendi kişisel tarzınızı yansıtan ya da sevdiklerinizi şımartabilecek en şık, zarif ve göz alıcı pırlanta baget bileklikleri Lizay Pırlanta avantajları ile seçebilirsiniz!

Baget Pırlanta Bileklik Ölçüsü Ayarlanabiliyor Mu, Her Bileğe Uyar Mı?
Baget pırlanta bilekliklerin çoğu, ayarlanabilir ölçülerde tasarlanabilir. Lizay Pırlanta'nın koleksiyonunda, farklı bilek ölçülerine uygun seçenekler bulunur, böylece her bileğe rahatça uyum sağlar.
Pırlanta Baget Bileklik Hangi Tarz Kıyafetlerle Kombinlenir?
Pırlanta baget bileklik, şık elbiselerle özel davetlerde, sade bluzlarla günlük kullanımda ya da iş kıyafetleriyle de zarif bir dokunuş sağlar. Lizay Pırlanta'nın zarif tasarımları, her tarza kolayca uyum sağlar.
Pırlanta Baget Bileklik Günlük Kullanım İçin Uygun Mu?
Küçük ve zarif baget pırlantalar günlük kullanım için uygundur. Lizay Pırlanta'nın günlük kullanıma uygun, sade ve şık tasarımları, her gün rahatlıkla takılabilir.
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