0.13 Karat Pırlanta Trend Yıldız Kolye T1807 Rose ve Beyaz Altın, 8 Ayar, 2.10 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve elegan pırlanta yıldız trend kolye, tarzınızı yansıtmanın mükemmel bir yoludur. Zarafetin ve şıklığın izlerini taşıyan bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve herkesin dikkatini çekmek için bu kolye tam size göre!