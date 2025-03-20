Altın Mavi Taşlı Tamtur T5521 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.47 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Mavi Taşlı Tamtur, sıra sıra dizili mavi taşlarıyla göz alıcı bir ışıltı sunar. Zarif ve zamansız tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, stilinize sofistike bir dokunuş katar. Günlük ve özel anlar için şık bir tamamlayıcıdır.