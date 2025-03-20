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Altın Mavi Taşlı Tamtur

Ürün Kodu : R146628
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%0
15.028 TL
15.028 TL
PEŞİN FİYATINA 5.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.

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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Mavi Taşlı Tamtur T5521

Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.47 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Mavi Taşlı Tamtur, sıra sıra dizili mavi taşlarıyla göz alıcı bir ışıltı sunar. Zarif ve zamansız tasarımıyla her stile uyum sağlayan bu yüzük, stilinize sofistike bir dokunuş katar. Günlük ve özel anlar için şık bir tamamlayıcıdır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

Altın Mavi Taşlı Tamtur Sıkça Sorulan Sorular

1- Tamtur yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.47 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- İade veya beden değişikliği mümkün müdür?
2- Tamtur ve alyans modeller siparişinize özel üretim olduğundan ölçü değişikliği yapılamamakta ve iade edilememektedir. Sipariş öncesinde yüzük ölçüsünün doğru tespit edilmesi önerilir.
3- Düğün töreni için uygun mudur?
3- Altın Mavi Taşlı Tamtur Yüzük, düğün, nişan ve söz törenleri için idealdir. Zarif tasarımı ve 14 ayar beyaz altın kalitesiyle ömür boyu taşınabilecek bir mücevherdir.
4- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın tamtur yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak silmek yeterlidir. Yılda bir kez kuyumcuda profesyonel temizlik yaptırılması önerilir.
5- Farklı parmak ölçüsü için sipariş verilebilir mi?
5- Evet, farklı parmak ölçüleri için özel üretim yapılmaktadır. Sipariş sırasında parmak ölçüsünü belirtmek yeterlidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Mavi Taşlı Tamtur
PEŞİN FİYATINA 5.009 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.028 TL
15.028 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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