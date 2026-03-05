0.41 Karat Pırlanta Baget Yüzük T9558 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.00 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,23 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,18 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bir kraliçenin tacını andıran bu görkemli tasarım, baget ve yuvarlak kesim pırlantaların ritmik dansıyla parlıyor. El işçiliğinin en zarif örneklerinden biri olan bu yüzük, en özel anlarınızda size eşlik edecek bir başyapıt niteliğinde. Işığı her açıdan yakalayan yapısı, parmağınızda adeta bir mücevher şöleni yaratıyor.